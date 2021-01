Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale, in parte sommerso dall'acqua. L'incidente si è verificato questo pomeriggio, lungo la strada statale 352, tra Cervignano e Palmanova.

Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Non è rimasto ferito. Sul posto, per il recupero del mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e l'autogrù dal Comando di Udine.