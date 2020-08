Con l'auto nel canale, un ferito grave a San Giorgio di Nogaro

Grave incidente stradale poco prima delle 17 di oggi, sabato primo agosto 2020, lungo la provinciale 80, nel comune di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi, il conducente di una vettura, un uomo di 70 anni, ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada.

L'auto è andata a finire all'interno di un canale profondo 3 metri. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, intervenuti a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della vettura (oltre al suo recupero).

L'uomo è rimasto incarcerato all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a uscire, e ha riportato serite molto gravi, tanto che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.