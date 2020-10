È precipitato con la sua vettura per circa 30 metri dalla strada, in un dirupo, a Masseris, una frazione del comune di Savogna, nelle Valli del Natisone, morendo. L'uomo che era al volante è stato trovato questa mattina senza vita, all'interno dell'abitacolo. Sono stati attivati immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto la zona con una autogru e con diversi mezzi per il recupero del veicolo. Pare che l'uomo mancasse da casa da alcuni giorni.