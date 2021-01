I Vigili del fuoco del Distaccamento di Muggia sono intervenuti questa mattina di venerdì 8 gennaio 2021, con il supporto della autogrù della Sede Centrale del Comando di Trieste, sulla strada provinciale 13, in località Caresana (nel comune di San Dorligo della Valle) per il recupero di un’automobile finita in un dirupo.

L’incidente stradale si è verificato ieri e, fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.