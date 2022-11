Con l'auto nel fossato, 20enne incastrato nell'abitacolo

Poco prima delle 23 di ieri, lungo l'ex provinciale 39, tra San Martino e Codroipo, si è verificato un incidente: un 20enne ha perso il controllo dell'auto; la vettura è carambolata, finendo in un fossato a bordo strada.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Codroipo e un'automedica da Udine.

Il giovane era incastrato all'interno dell'abitacolo: è stato liberato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Codroipo, che hanno operato in piena sinergia con i sanitari.

Quindi il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie; ha riportato un trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente.

Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, sono al vaglio dei Carabinieri. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata e dell'area del sinistro.