Con l'auto nel fossato, arriva l'elisoccorso

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco dopo le 15.30 sulla nuova variante che, in comune di Varmo, dalla frazione di Muscletto porta sulla "Ferrata'. Hanno supportato il personale medico di un'ambulanza nell'assistenza agli occupanti di una vettura finita fuori strada, cappottata in un fosso.

Le persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Le cause della fuoriuscita autonoma sono in corso di accertamento. Vista la dinamica dell'incidente, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato da Campoformido.