Con l'auto nel fossato, due feriti a Cassacco

Grave incidente questa mattina, intorno alle 10, a Cassacco. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Tricesimo, una Fiat Punto è uscita di strada ed è precipitata nel fossato che costeggia la Pontebbana, all'altezza dell'intersezione con via della Stazione.

Le due persone che viaggiavano a bordo della vettura, planata sul letto del Rio Barbian e terminata contro un albero, sono rimaste incastrate nell’abitacolo. A evitare peggiori conseguenze per l'automobilista e il passeggero lo scoppio di entrambi gli airbag. Sono state liberate grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Gemona del Friuli, che hanno poi affidato entrambi alle cure del personale sanitario. Sul posto anche il servizio viabilità dell'Edr di Udine per la gestione del traffico.