Con l'auto nel fossato, ferita la conducente

Incidente nella tarda serata di ieri, lungo l'ex provinciale 64, a Bicinicco, nella località di Cuccana. La conducente di una vettura, una donna di 33 anni, ha perso il controllo della sua macchina ed è finita in un fossato.

L'incidente, accaduto intorno alle 22, non ha coinvolto altri veicoli. La donna è stata trasportata precauzionalmente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Non è rimasta ferita in maniera grave. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.