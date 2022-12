Con l'auto nel fossato lungo la Pontebbana, illesi i passeggeri

Raffica d'incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, lungo le nostre strade.

Lungo la statale 13 Pontebbana, nella tarda mattinata, tra Carnia e Portis di Venzone, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita in un fossato.

Dopo l'allarme al 112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Gemona del Friuli e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco per quanto di competenza. L'incidente pareva inizialmente molto grave. Fortunatamente, invece, le persone all'interno della vettura sono rimaste in illese.

Incidente anche in via Pietro Zorutti, a Pavia di Udine, in prossimità di un allevamento. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma di una vettura. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Palmanova e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata con lesioni non gravi, all'ospedale di Palmanova.

Uscita di strada anche lungo l'A4 nel tratto compreso tra lo snodo di Palmanova e Udine Sud, nel comune di Bicinicco. Il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine, con il coordinamento del Coa, il Centro operativo autostradale di Udine. L'uomo alla guida del mezzo pesante ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A Lestans di Sequals, in via Risorgimento, all'altezza della rotonda, un uomo che stava pedalando in sella a una bici è entrato in collisione con una vettura ed è stato sbalzato. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, vista la dinamica. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale di Pordenone con ferite fortunatamente non gravi. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.