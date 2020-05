Con l'auto nel fosso, gravissimo il conducente

Versa in gravi condizioni un uomo che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto poco prima delle 12 in via Montereale a Pordenone. Si tratta di una fuoriuscita autonoma, avvenuta per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità.

Il conducente del mezzo ha perso il controllo della vettura ed è andato a impattare prima contro la spalletta di un passaggio che conduce a un'abitazione per poi finire con il mezzo all'interno del fossato. È rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del Comando di via Interna.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, un'automedica e un'ambulanza. Estratto dai pompieri, l'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. È stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo. Le sue condizioni sono preoccupanti.