Con l'auto nel fosso, incastrato nell'abitacolo

Intorno alle 20 di questa sera, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine sono intervenuti a Martignacco per un incidente con una persona incastrata nell'auto. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura ed è finito in un fosso a bordo strada. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza.

I pompieri hanno liberato il conducente che era rimasto incastrato e lo hanno affidato poi alle cure dei sanitari. Di seguito la macchina è stata recuperata con l'utilizzo di un'autogru.