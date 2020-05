Incidente a Buja, lungo la Osovana, poco prima delle 18 di ieri. Per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di una Lancia Ypsilon, una pensionata di Udine, di 70 anni, ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada, finendo all'interno della boscaglia.

Nonostante l'impatto, fortunatamente non è rimasta ferita. Il mezzo è stato recuperato dal Soccorso Stradale Guerra di Gemona del Friuli. Sul posto i Carabinieri di Buja per rilievi.