Con l'auto si cappotta in mezzo alla strada

Incidente, questa mattina, poco prima delle 10, in via Udine, all'altezza del civico 71, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e la macchina si è cappottata in mezzo alla strada.

Immediata la chiamata al 112; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. La persona coinvolta è uscita dal mezzo autonomamente ed è stata presa in carico dai sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova.