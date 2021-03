Con l'auto si cappotta nel fosso a Venzone

Incidente lungo la statale 13 Pontebbana nella prima serata di ieri, all'altezza di Portis Nuova, a Venzone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Paularo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una Citroen C3, un ragazzo di vent'anni di Tolmezzo, ha perso il controllo della vettura che si è cappottata, finendo in un fossato, a bordo strada.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova ma per soli accertamenti poiché, di fatto, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale.