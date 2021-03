Con l'auto si schianta contro il guard rail

Poco prima delle 19.30, la Prima Partenza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste è intervenuta in via della Rampa, all'interno del Punto Franco Nuovo, per un incidente. Un'auto, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, è andata a sbattere contro il guard rail.

Ferito il conducente, immediatamente preso in carico dal personale sanitario. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area interessata dalla fuoriuscita autonoma e il mezzo coinvolto.