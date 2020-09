Con l'auto si schianta contro il muro della galleria

Il conducente di un'Alfa 147 ha perso il controllo del mezzo intorno alle 4.15, all'interno della galleria Carso, lungo la superstrada, in direzione Cattinara, a Trieste, andando a schiantarsi contro le pareti del tunnel. Pareva che la vettura si fosse ribaltata, invece è rimasta in assetto.

Dopo l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, e il personale sanitario. L'equipe medica ha trasportato la persona in ospedale, solo per accertamenti. È rimasta, infatti, miracolosamente, di fatto, incolume. Danni ingenti alla vettura.