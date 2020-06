Con l'auto si schianta contro una recinzione

Incidente stradale, nel pomeriggio, intorno alle 17.40, a Savorgnano di San Vito al Tagliamento. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti nei pressi del centro della frazione, dove un anziano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, uscendo di strada e finendo contro la colonna di una recinzione privata.

Il guidatore, fortunatamente, non ha subito conseguenze serie; soccorso dal personale sanitario, è stato accompagnato all'ospedale di San Vito per le cure del caso. I pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza della vettura, mentre la Polizia locale ha proceduto per i rilievi.