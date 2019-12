Incidente a Lauzacco di Pavia di Udine, lungo la regionale 352, intorno alle 9 di questa mattina, di fronte alla ditta Cesped. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, la conducente di un'utilitaria è finita sotto il rimorchio di un mezzo pesante.

Tanta paura, ma per fortuna la donna non è rimasta ferita in maniera grave. Sul posto comunque sono stati inviati i sanitari di un'ambulanza che l'hanno medicata e controllata.