Con l'auto sotto la corriera, grave una donna

Terribile incidente a San Giovanni di Duino tra un'utilitaria e un bus di linea. Il sinistro si è verificato intorno alle 15, all'altezza dello svincolo per il Villaggio del Pescatore, per cause in corso di accertamento.

Nell'impatto la persona che guidava l'automobile, una donna della zona, è rimasta incastrata nell'abitacolo perdendo immediatamente i sensi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'elicottero sanitario e i Carabinieri.

Sulla corriera, oltre l'autista, c'erano anche tre passeggeri che sono rimasti illesi. La strada è stata chiusa al transito.

La donna alla guida della vettura è rimasta gravemente ferita. Dopo l'impatto con il bus, la Kia Picanto è finita fuoristrada nella boscaglia. Per liberarla è stato necessario l'impiego delle pinze oleodinamiche. Si tratta di una pensionata, che viaggiava con il marito. Anche lui è stato portato in condizioni serie in ospedale.