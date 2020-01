Incidente nel pomeriggio lungo il raccordo autostradale Gorizia-Villesse. Il conducente di un'Audi ha tamponato un camion. Notevoli i danni alla macchina, ma l'automobilista è uscito miracolosamente illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Gorizia per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e per la viabilità.