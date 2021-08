Con l'Harley Davidson contro un'auto: ferito un centauro di Meduno

È ricoverato in terapia intensiva, al Santa Maria della Misericordia di Udine, un uomo di 69 anni di Meduno che nel pomeriggio di Ferragosto, mentre si trovava in sella alla sua Harley Davidson, si è scontrato con una vettura Peugeot condotta da un uomo di 74 anni di San Daniele del Friuli.



L'incidente è accaduto lungo la strada regionale 463 del Tagliamento, a San Daniele, nel tratto che prende il nome di viale Venezia, all'altezza dell'intersezione con via Kennedy.



Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco. Per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità sono intervenuti, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. Illeso il conducente della vettura. Il centauro non sarebbe in pericolo di vita. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.