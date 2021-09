Con la 500 Abarth finisce contro la prete rocciosa

Incidente lungo l'ex provinciale 35, a Opicina, nel comune di Trieste, all'altezza del posteggio del camping del Monte Grisa, intorno all'una e mezza. A perdere il controllo della propria auto, una 500 Abarth modello anni '90, è stata una persona della zona, finita contro un crostone di roccia.

Immediati i soccorsi: sul posto l'equipaggio dell'automedica e i Vigili del Fuoco di Trieste, per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Rilievi, accertamenti e viabilità della Polizia locale del capoluogo giuliano.

Alla stessa ora un secondo incidente si è verificato in Strada delle Saline, a Muggia; anche in questo caso ci sono dei feriti, ma non in condizioni preoccupanti.