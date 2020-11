Con la bici contro il camion, muore dopo giorni d'agonia

E' morta, dopo giorni di agonia Mara Leone, 33enne residente a Pozzuolo del Friuli, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia venerdì 6 novembre, dopo un incidente accaduto lungo l'ex provinciale 94, a Pozzuolo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, la giovane donna è stata urtata da una camion condotto da un uomo della Bassa friulana di 54 anni che si era subito fermato per prestare aiuto e per chiamare il 112.

Era stata accolta nel nosocomio del capoluogo friulano in condizioni serie, ricoverata in prognosi riservata. I due mezzi erano stati posti sotto sequestro. Sul posto erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Di ieri la notizia della sua morte. Mara, originaria di Lamezia Terme, si era da poco trasferita in Friuli con alcune amiche.