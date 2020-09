Con la bici contro il furgone postale

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, a Udine, in piazza Primo Maggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia del capoluogo friulano, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una bicicletta e un Fiat Doblò di Poste Italiane.

Ad avere la peggio, nell'impatto, la ciclista, una donna di 30 anni di Campoformido. Ha perso l'equilibrio nell'urto ed è caduta, riportando per fortuna solo lesioni lievissime, tanto che non è stato necessario il suo ricovero in ospedale: l'equipe medica giunta sul posto con un'ambulanza, infatti, non ha riscontrato problematiche sanitarie.

Illeso anche l'uomo alla guida del mezzo di Poste Italiane, un cittadino udinese di 60 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso.