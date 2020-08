Con la bici contro l'utilitaria sulle strade di Ipplis

Un ciclista è rimasto ferito seriamente, nel primo pomeriggio, poco prima delle 13, in località Ipplis a Premariacco. Per cause in corso di accertamento, è andato a collidere contro una vettura di piccola cilindrata, una Fiat 600, condotta da una donna che è rimasta illesa e che si è subito fermata per prestare soccorso chiamando il 112.

L'uomo è rovinato sull'asfalto e ha riportato diverse fratture alle costole e allo sterno, oltre che tumefazioni alle braccia.

Le sue condizioni non destano preoccupazione ma è stato comunque trasportato d'urgenza, con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.