Con la bici nel fosso, grave una ciclista

Incidente nel tardo pomeriggio, lungo la regionale che da Nimis conduce a Tarcento, in località Pradandons, nel territorio del comune di Tarcento, poco prima dell'ex ristorante "da Santine" per chi proviene da Nimis.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per tutti i rilievi e la viabilità, una ciclista di 24 anni è finita in un fossato a bordo strada dopo essere entrata in collisione con una Ford, condotta da un uomo di Tarcento di 86 anni (illeso).

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario (atterrato in un campo a poche decine di metri dall'incidente) e un'autoambulanza. La ciclista è stata stabilizzata sul posto e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.