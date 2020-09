Con la bici nella roggia, soccorso a San Vito

I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti verso le 20 nella roggia che circonda il centro storico della città, dove una 30enne era caduta con la bicicletta, procurandosi un infortunio al ginocchio che non le consentiva di potersi alzare.

I pompieri hanno usato la barella toboga per estrarla in sicurezza dal corso d'acqua, facendola scivolare su un pezzo di scala italiana, e poi l'hanno coperta con due teli termici per evitare l'ipotermia, monitorandole i parametri vitali. La giovane donna è stata poi affidata al personale sanitario, sul posto con un'ambulanza.