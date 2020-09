Con la bici si scontra con una macchina

Paura nel pomeriggio, poco dopo le 18, a Cervignano del Friuli, all'altezza della rotonda del Lidl, per un incidente stradale accaduto lungo la regionale 14. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una bicicletta.

C'è stato il timore che anche un bambino fosse coinvolto, per la presenza di un seggiolino finito sulla strada.

In sella alla bici, in realtà, c'era soltanto una giovane della zona che poi è stata medicata dal personale medico di un'ambulanza della Croce Verde Cervignano e Basso Friuli. Per fortuna ha riportato solo lievi lesioni. Per lei, infatti, non è stato necessario ricorrere al ricovero in ospedale. Illeso il conducente della vettura. Disagi per il traffico.