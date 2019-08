Con la bicicletta contro un Suv a Forgaria

Un ciclista di 47 anni di San Daniele è rimadto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Cornino a Forgaria nel Friuli, sulla strada regionale. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza intorno alle 17 di oggi, domenica 18 agosto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di San Daniele del Friuli, il ciclista, all'altezza di una curva, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un suv a bordo del quale viaggiava una famiglia con un bambino.

Il ciclista ha riportato serie lesioni ma pare non sia in pericolo di vita.