Con la moto contro il guard-rail, ferito un giovane tedesco

Intorno alle 12, a Pontebba, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Chiusaforte è intervenuta lungo la regionale 110 Del Passo Pramollo per un incidente segnalato poco prima dal Nue 112.

Sul posto, i militari dell'Arma hanno constatato che un giovane cittadino tedesco, di 24 anni, residente a Erding, aveva perso il controllo della sua due ruote, rovinando sull'asfalto.

Il motociclista, che viaggiava su una Kawasaki 650, in direzione confine di Stato-Pontebba, dopo essere stato sbalzato oltre il guard rail, è stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario e poi trasferito, in ambulanza, all'ospedale di Tolmezzo, in condizioni non gravi, per la sospetta frattura di una gamba.

Lievi danni alla moto, recuperata dal soccorso stradale. I Carabinieri di Chiusaforte hanno completato i rilievi dell'incidente, ascoltando le versioni di alcuni connazionali e compagni di viaggio del ferito.