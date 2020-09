Con la moto contro il muro, grave un centauro di 22 anni

Grave incidente intorno alle 21 di ieri in via Caneva, a Gemona del Friuli. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che ha coinvolto una moto sulla quale viaggiavano due giovani: un ragazzo del posto di 22 anni e una ragazza, anche a lei 22enne.

Dopo aver perso il controllo della due ruote sono finiti i contro il muro di una casa. Grave il giovane che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Ferita in maniera meno seria la giovane. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli a fattivo supporto del personale medico e per la messa in sicurezza della moto e della sede stradale. Rilievi e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.