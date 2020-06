Con la moto contro il muro, grave un giovane centauro

Versa in gravi condizioni un ragazzo di 29 anni, residente a Udine, che, intorno alle 23 di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente a Udine, in via Enrico Fruch. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Udine, intervenuti subito sul posto per i rilievi e viabilità. Coinvolti nell'incidente il centauro e un giovane di 21 anni, anche lui residente a Udine, che stava viaggiando su una Ford Fiesta.

Da quanto si è potuto appurare fino a ora, entrambi i veicoli procedevano lungo via Fruch, in direzione di via della Polveriera, quando sono entrati in collisione. A seguito dell'impatto, limitato a un urto con lo specchietto, il motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è andato a sbattere contro un muretto di recinzione, all'altezza del civico 73. È finito anche contro alcune auto in sosta.

Ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato dall'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono preoccupanti. Illeso il conducente della Fiesta.