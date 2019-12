Con la moto contro il muro, muore a 17 anni

Tragedia questa mattina, intorno alle 11, a Fiume Veneto, dove un ragazzo di 17 anni, Luca Pezzutti, è morto a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale.

Il giovane stava percorrendo la strada in sella alla sua nuova moto, regalo di Natale dei genitori, quando, poco lontano dalla sua abitazione, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Spilimbergo, si è schiantato contro un muretto ed è deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi inviati tempestivamente dalla centrale Sores di Palmanova. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.