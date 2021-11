Con la moto contro il muro, muore a 39 anni

Tragedia, ieri sera, intorno alle 20, a Coderno di Sedegliano. Mirco Mattara, 39 anni, meccanico di Flaibano, ha perso la vita in seguito a un incidente in sella alla sua moto. Stava percorrendo via Mazzini quando, all'altezza dell'incrocio con via Lavia, ha perso il controllo della due ruote, che ha terminato la corsa contro un muretto.

Subito è scattato l'allarme: sul posto il personale sanitario che ha tentato a lungo la rianimazione, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, dal Comando di Udine e dal distaccamento di Codroipo, e i Carabinieri per i rilievi e la viabilità.

Profondo cordoglio nella comunità di Sedegliano, che si è stretta attorno alla famiglia Mattara. Anche Livio, fratello di Mirco, si era spento, nel 2004, in un tragico incidente in moto. Lutto anche tra gli Scampanotadôrs Furlans - Gino Ermacora, gruppo che da qualche anno aveva accolto Mirco, sempre presente con entusiasmo alle iniziative per mantenere viva la tradizione dell'arte campanaria.