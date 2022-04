Con la moto fuori strada, ferito un 30enne

Ha perso il controllo della sua due ruote, finendo la corsa contro il guardrail. Incidente in serata, intorno alle 20.30, lungo la Napoleonica, in comune di Talmassons, all’altezza dell'incrocio per Lestizza. Ferito un 30 di Morsano di Strada che nell’impatto ha riportato diverse lesioni.

E’ stato prontamente soccorso dal personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova e trasportato, in ambulanza, all’ospedale di Udine per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Caraninieri, che ora dovranno ricostruire la dinamica.