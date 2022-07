Con la moto in un vigneto, muore un 28enne

Incidente mortale ieri sera, poco dopo le 21, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, a perdere la vita è stato un 28enne che, dopo aver perso il controllo della propria moto, è finito fuori strada, in un vigneto, lungo via Ruggero Forti, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri.

Nel violento impatto il giovane, originario del Burkina Faso e residente a Barbeano di Spilimbergo, ha riportato diversi traumi e per lui non c'è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimare da parte dei sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, e i vigili del fuoco.

Il sindaco Michele Leon, impossibilitato a raggiungere il luogo dove si è verificata la tragedia, ha chiesto di essere rappresentato nella circostanza da un suo assessore.