Con la moto nel canale, salvato con l'acqua alla gola

Grave incidente stradale intorno alle 22 di ieri, a Palazzolo dello Stella, sulla rotonda per Piancada e Pocenia. Il conducente di una moto, un uomo di Muzzana del Turgnano, di 57 anni, ha perso il controllo all'altezza di una curva e, sbandando, ha terminato la sua corsa in un fossato, in parte sommerso; l'uomo è stato trovato con l'acqua alla gola. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una automedica e l'equipaggio dell'ambulanza della Croce Verde Cervignano Basso Friuli.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza della vettura e a fattivo supporto del personale sanitario, i Carabinieri della Compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti.