Con la moto nel fossato, grave un ventenne

Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 20 anni di Portogruaro, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo l'ex strada provinciale 1, tra San Vito al Tagliamento e Villotta. Erano da poco passate le 22 quando è scattato l'allarme con una chiamata al 112 per uno scontro tra una moto e una macchina.

In sella alla due ruote il giovane portogruarese che, dopo aver impattato contro la vettura, è finito in un fossato, riportando ferite molto serie. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che hanno operato mezz'ora per stabilizzarlo, per poi trasportarlo al Santa Maria della Misericordia di Udine, nella notte.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito hanno accompagnato il medico portato sul posto con l'eliambulanza. Quindi la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale. Rilievi dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Pordenone e della Stazione di Cordovado. Illeso il conducente della vettura.