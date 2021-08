Con la moto si schianta contro un'auto a San Giorgio di Nogaro

Incidente, questa mattina verso le 9.30, sulla Srada statale 14, a Zellina di San Giorgio di Nogaro.

Un motociclista di 70 anni, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile e nell’impatto è stato sbalzato per diversi metri, riportando un trauma cranico.

Il 70enne è stato trasportato all'ospedale di Udine in elicottero, è in prognosi riservata. Rilievi della Polizia Locale.