Con la moto tampona un'auto, centauro elitrasportato

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11.30, a Vito d'Asio.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta, assieme al personale sanitario, in via Tolmezzo al km 73+800, in località San Francesco, dove una moto, per cause in fase di accertamento, ha tamponato un'auto ferma in sosta.

Il centauro, rimasto ferito, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi. Presenti i Carabinieri di Spilimbergo e la Polizia locale di Maniago.