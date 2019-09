Con la moto travolge un bambino sul marciapiede

Impenna con la sua moto nel centro del paese, poi perde il controllo della due ruote e rovina sul marciapiede dove, in quel momento, c'è un bambino insieme ai parenti. È successo poco prima delle 19 di questa sera, nella borgata di Santa Maria di Sclaunicco, in comune di Lestizza.

Il piccolo è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dal personale medico di un'ambulanza. È stato portato subito in ospedale.

Grave anche il centauro che è stato soccorso dalla equipe medica dell'eliambulanza decollata dalla elibase di Campoformido. E' stato trasportato in volo d'urgenza all'ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della stazione di Mortegliano per rilievi e accertamenti con il comandante, il maresciallo Andrea Zomero. Una scena tremenda a cui hanno assistito sconvolti tutti gli abitanti della frazione che in quel momento si trovavano in piazza per l'aperitivo, di rientro dal lavoro.