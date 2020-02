Con la Panda contro il muretto

Traffico congestionato al valico di Basovizza a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Basovizza, intervenuti per i rilievi e viabilità, una donna di 38 anni, di origini friulane ma da tempo residente a Trieste, ha perso il controllo della sua auto carambolando contro il guardrail e i muretti carsici.

Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli e la donna alla guida è rimasta illesa. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Trieste per rilievi e viabilità.