Con la Panda precipita in un dirupo e si cappotta

Incidente a poca distanza da Malga Cjiots, in località Fornace, nel comune di Tolmezzo, nel pomeriggio. Un uomo di 84 anni, del posto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando per raggiungere la sua fattoria ed è precipitato lungo una scarpata, per una cinquantina di metri, ribaltandosi più volte.

L'anziano è rimasto all'interno dell'auto e, una volta che la Panda si è fermata, gomme all'aria, è riuscito, seppure con difficoltà, a uscire autonomamente dell'abitacolo, per andare a sedersi vicino a un muretto, sotto choc. Alcune persone che si trovavano sul posto e hanno assistito al grave incidente, hanno lanciato immediatamente l'allarme, con una chiamata al 112, e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

Sono giunti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, insieme ai militari del Sagf della Guardia di Finanza. L'uomo era cosciente sebbene traumatizzato. L'equipe sanitaria ha ritenuto, viste le sue condizioni, di trasportarlo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, per evitare che potesse ribaltarsi ulteriormente e creare situazioni di pericolo.

Inizialmente si pensava di fare intervenire un carroattrezzi ma il punto era particolarmente impervio. Così, grazie a un verricello e a un trattore, è stata riportata sulla strada. Si è trattato di un intervento delicato e complesso, che ha richiesto diverse ore di lavoro. L'area si trova a 800 metri di quota.