Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha multato un uomo classe 1972 per una serie di violazioni al codice della strada. Una Volante lo ha notato in via Carducci alla guida dell’auto della madre lungo la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e ai veicoli di emergenza.

Una volta fermato, dagli accertamenti effettuati, gli operatori hanno riscontrato a suo carico anche un provvedimento di sospensione della patente da notificare.