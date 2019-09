Con l'auto contro il muretto, ferito un anziano

Brutto incidente, poco prima delle 19, in via Fratte, ad Azzano X. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, un'auto è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un muretto di cinta.

Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e gli operatori del 118, che hanno estratto l'autista. Vista l'età avanzata del guidatore rimasto ferito, i sanitari hanno deciso per il suo trasporto in elicottero all'ospedale di Udine. La macchina è stata stabilizzata e messa in sicurezza.