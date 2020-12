Con lo scooter contro un'auto, 18enne elitrasportata in ospedale

Incidente poco prima delle 16, nel territorio di Farra d'Isonzo, lungo via Gorizia, all'altezza del civico 124. Lungo lo stradone della Mainiza si sono scontrati una vettura e uno scooter.

Ad avere la peggio la conducente del motociclo, una ragazza di 18 anni, della zona, rovinata a terra dopo l'impatto. Ha riportato vari traumi ma è sempre rimasta cosciente durante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'autoambulanza, oltre all'elicottero sanitario decollato da Campoformido.

La ragazza è stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara. Viabilità e rilievi dei Carabinieri. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza dei mezzi e per la messa in sicurezza della sede stradale.