Con lo scooter finisce contro le auto in sosta

Perde il controllo delle due ruote e finisce contro le auto in sosta. È successo intorno alle 19.30 di ieri, lungo l'ex provinciale 8, in località Zolla, nel comune di Monrupino. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Basovizza, un 56enne di Sgonico ha perso il controllo del suo scooter finendo contro le auto posteggiate a bordo strada.

L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto. Trasportato all'ospedale di Cattinara, non è in pericolo di vita. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. I rilievi e viabilità dalla pattuglia dei Carabinieri di Basovizza.