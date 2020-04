Con mascherina e coltello a serramanico a passeggio in bicicletta

Fermati per i controlli Covid19, un uomo ha nascosto un coltello a serramanico. Denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un cittadino albanese ventinovenne.

Vediamo cosa è successo

Nella giornata del 20 aprile scorso, gli agenti della Polizia Locale di Pordenone Cordenons, impegnati nei controlli disposti per l’emergenza Covid-19, con ordinanza della Questura, hanno notato, in viale Martelli, a Pordenone, due persone: un uomo in bicicletta e una donna a piedi, senza mascherina protettiva. Erano intenti a parlare a una distanza molto ravvicinata. Mentre venivano identificati dagli agenti, l’uomo ha tenuto un comportamento strano, che li ha insospettiti. Dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm; era nel borsello.

Entrambi sono stati sanzionati per il non rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del Coronavirus (distanza di sicurezza ed obbligo di utilizzo di mascherine o sistemi protettivi per naso e bocca).

Per l’uomo, inolte, è scattata la denuncia per il possesso di armi o oggetti atti a offendere, e il coltello posto sotto sequestro.