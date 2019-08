Con un coltello di 20 centimetri nello zaino: denunciato

Un 21enne, residente a Romans d’Isonzo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Gorizia, per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.



Nel pomeriggio di venerdì 16 agosto un equipaggio, lungo la strada regionale n.117, ha fermato due giovani che sono stati identificati.



Il 21enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto in uno zaino, con lama di 8,5 cm e lunghezza complessiva di 20.



Accompagnato in Questura a Gorizia il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art. 4 della l. 110/75, il quale prevede la pena dell’arresto da un mese ad un anno e dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre il coltello è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale.