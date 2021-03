Concluso l'ampliamento dei cimiteri di Praturlone e Fiume Veneto

Nonostante le problematiche legate al covid che nel corso del 2020 ha rallentato considerevolmente le opere pubbliche, proseguono spediti gli iter e i cantieri a Fiume Veneto.



“Sono stati terminati – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - i nuovi loculi presso il cimitero di Praturlone, che è stato anche ampliato, mentre per quello di Fiume Veneto la consegna è prevista nei prossimi giorni. Siamo riusciti quindi a risolvere nel breve termine una situazione ereditata di grave emergenza di disponibilità nei due campisanti. A questi primi ampliamenti seguirà nel 2021 un secondo intervento, ora in fase di progettazione. E’ stata avviata proprio questa settimana anche la ristrutturazione della sede della Polizia Locale, che prevede, tra gli altri, l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie della struttura. Prosegue spedito il cantiere per la costruzione del nuovo poliambulatorio di Bannia, prossimo alla realizzazione del tetto, dopo la sospensione delle gare d’appalto a causa dell’emergenza sanitaria e la necessità di rivedere in maniera sostanziale il progetto preliminare adottato dalla precedente amministrazione, in quanto poco funzionale allo scopo che l’edificio dovrà avere".



prosegue Corai: prevediamo di poter dare via al cantiere nel mese di aprile. Nello stesso periodo è, iper completare le direttrici sulle strade ex-provinciali del territorio, tra, un primo tratto. Con l’arrivo della bella stagione e delle temperature più miti, partiranno anche ida parte di FVG Strade e a seguire gli interventi comunali in piazza a Praturlone e in via Piave a Bannia. Sono poi in fase di progettazione o prossimi alla gara d’appalto numerosi altri interventi sia sulla viabilità che sugli edifici comunali, che vedranno la loro realizzazione nella seconda metà del 2021 e nel 2022”.